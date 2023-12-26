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  1. В Украине

Только 30% должностных лиц заполнили декларации правильно и получат «подарок под елку», — Александр Новиков

21:11, 26 декабря 2023
Таким образом менее трети декларантов получат справку, что в их декларациях все хорошо.
Только 30% должностных лиц заполнили декларации правильно и получат «подарок под елку», — Александр Новиков
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В этом году только 30% должностных лиц заполнили декларации по всем правилам и требованиям. Об этом рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в эфире телемарафона.

«Только 30% декларантов получат «подарок под елку» – справку, что в их декларациях все хорошо», – отметил Новиков.

По его словам, НАПК выдало за день более 46 тысяч таких справок.

«Мы считаем, что 30% – это очень хороший результат. Потому что декларация должностных лиц сложная, мы работаем над тем, чтобы сделать ее проще, и надеемся за несколько лет достичь результата под 80%», - добавил глава НАПК.

В то же время Новиков отметил, что политические партии, которые уже запрещены в Украине, отчеты уже не представляют.

«Однако законодательство и решение об их ликвидации предполагают, что их активы конфискуются в пользу государства. Сведения об активах этих партий у нас есть, мы их передали в Минюст, и теперь Минюст занимается конфискацией их имущества», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что 99% деклараций чиновников не были охвачены системным контролем со стороны НАПК, - Артем Сытник объяснил, почему они не попадали на полную проверку.

Добавим, НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке.

Также НАПК меняет подход к отбору и проверкам деклараций. По результатам оценки рисков декларации будет выбран способ ее проверки - автоматизирован или уполномоченным лицом НАПК.

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