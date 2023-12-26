Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о опровержении им информации о раздаче повесток на блокпостах в Киеве

Некоторые телеграмм-каналы распространили заявление, что Центр противодействия дезинформации опроверг раздачу повесток на временных блокпостах, но как заявили в ЦПИ, он никакого опровержения не делал.

Фото: КМВА

26 декабря в соцсетях начала распространяться информация, что в Киеве установили временные блокпосты для военных учений, на которых, вероятно, вручают повестки.

Некоторые телеграмм-каналы со ссылкой на Центр противодействия дезинформации распространили заявление о том, что раздача повесток на временных блокпостах в столице является манипуляцией.

Однако, как сообщает Центр противодействия дезинформации, никакого опровержения он не делал.

Отметим, что сделавший опровержение Центр противодействия дезинформации при СНБО не то же самое, что Центр стратегических коммуникации при Министерстве культуры и информационной политики. Это разные проекты борьбы с дезинформацией при разных госорганах.

Ранее сообщалось, что военнообязанные должны зарегистрировать Электронный кабинет, куда придет повестка, а полицейские смогут проверить эту регистрацию.

Также Валерий Залужный прокомментировал информацию о мобилизации 500 тысяч украинцев.

Еще Валерий Залужный заявил, что недоволен нынешней работой ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.