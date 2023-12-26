Валерій Залужний прокоментував інформацію про мобілізацію 500 тисяч українців

За його словами, військове командування на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про необхідність мобілізації 500 тисяч українців.

Він заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало.

«Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри і таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і відповідно, формує свої запити (на боєприпаси, на зброю і на людський ресурс). Це робиться на постійній основі а якимось окремим форматом, заходом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо.

Що стосується цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звісно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати 2024 року. Озвучувати цифри, які стосуються кожного із цих показників я не можу. Це військова таємниця», — розповів Валерій Залужний в ефірі телемарафону.

Головнокомандувач зазначив, що Генштаб не наділений правом законодавчої ініціативи, тому жодних документів уряду не подавав.

Водночас він підтвердив, що ЗСУ працювали із суб’єктом законодавчої ініціативи – Міністерством оборони, а вже МОУ, за словами Залужного, ймовірно, подавало законопроєкт до Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч чоловіків.

Також «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

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