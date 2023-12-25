Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч чоловіків

Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Давид Арахамія.

25 грудня Кабінет Міністрів мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні. Про це заявив керівник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

"Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про «Дію» і т.д.", - написав він у Telegram.

Арахамія наголосив, що алгоритм роботи не змінився: військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових, а уряд розробляє правила.

«Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у ЗСУ. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, – не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті. Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар», – додав Арахамія.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський казав, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей.

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