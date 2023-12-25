Журналісти NYT, які написали статтю про готовність рф до переговорів, є агентами Кремля, — Центр протидії дезінформації

У ЦПД зазначили, що не варто забувати, що рф грає в «мир», інвестуючи все більше у військово-промисловий комплекста, нарощуючи кадрову армію.

Фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО заявляє, що журналісти газети The New York Times, які написали статтю про готовність рф до переговорів, є агентами Кремля.

"Сигнал" рф насправді може бути зроблений, щоб перешкодити подальшій військовій допомозі ЗСУ від Заходу, а також додати рейтингів Трампу, який готовий "віддати" Путіну частину української території. Не варто забувати, що росія грає в "мир", інвестуючи все більше у ВПК і нарощуючи кадрову армію. У статті про це, звісно, не йдеться", - йдеться в повідомленні.

Також у ЦПД повідомили, що чим довше триває війна, тим більше ослаблюється рф в економічному, технологічному, демографічному плані.

"Також для написання цього тексту рф задіяла американських журналістів, завербованих за часів їхньої роботи в росії", — кажуть у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, що у звіті ISW також повідомили, що путін через посередників сигналізує про готовність припинити вогонь і заморозити бойові дії.

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