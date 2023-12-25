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Если подозреваемая судья находится в Крыму, объявление в международный розыск не требуется, — Верховный Суд

Адвокат экс-судьи Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, которая на конкурсной основе была назначена на должность «судьи» на оккупированной территории АРК и продолжила «осуществлять правосудие» от имени рф, считал, что для соблюдения процедуры ее нужно было объявить в международный розыск.

Законопроект об усилении мобилизации Кабмин должен внести 25 декабря, - Давид Арахамия

Давид Арахамия заявил, что правительство должно внести законопроект об усилении мобилизации на Рождество, 25 декабря, а запрос на мобилизацию 500 тысяч военных остается в силе.

Украинцы за границей без постановки на военный учет не смогут выдать доверенность на продажу или дарование имущества, - проект закона

Уклонистов могут лишить права заверять юридические документы и заставят пройти повторную идентификацию, - член Комитета по вопросам нацбезопасности о законопроекте.

Верховный Суд отменил решения судов, отказавших осужденному в доставке в зал суда, ссылаясь на военное положение, но не приведя аргументов

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  1. В Украине

Журналисты NYT, написавшие статью о готовности рф к переговорам, являются агентами Кремля, Центр противодействия дезинформации.

13:25, 25 декабря 2023
В ЦПД отметили, что не стоит забывать, что оосия играет в «мир», инвестируя все больше в военно-промышленный комплекс, наращивая кадровую армию.
Журналисты NYT, написавшие статью о готовности рф к переговорам, являются агентами Кремля, Центр противодействия дезинформации.
Фото: Центр противодействия дезинформации
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Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что журналисты газеты The New York Times, написавшие статью о готовности рф к переговорам, являются агентами Кремля.

"Сигнал" рф на самом деле может быть сделан, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, а также добавить рейтингов Трампа, который готов "отдать" Путину часть украинской территории. Не стоит забывать, что россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет", - говорится в сообщении.

Также в ЦПД сообщили, что чем дольше идет война, тем больше ослабляется россия в экономическом, технологическом, демографическом плане.

"Также для написания этого текста рф задействовала американских журналистов, завербованных при их работе в россии", - говорят в Центре противодействия дезинформации.

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Нагадаємо, що у звіті ISW також повідомили, що путін через посередників сигналізує про готовність припинити вогонь і заморозити бойові дії. 

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