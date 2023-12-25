Журналисты NYT, написавшие статью о готовности рф к переговорам, являются агентами Кремля, Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что не стоит забывать, что оосия играет в «мир», инвестируя все больше в военно-промышленный комплекс, наращивая кадровую армию.

Фото: Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации при СНБО заявляет, что журналисты газеты The New York Times, написавшие статью о готовности рф к переговорам, являются агентами Кремля.

"Сигнал" рф на самом деле может быть сделан, чтобы помешать дальнейшей военной помощи ВСУ от Запада, а также добавить рейтингов Трампа, который готов "отдать" Путину часть украинской территории. Не стоит забывать, что россия играет в "мир", инвестируя все больше в ВПК и наращивая кадровую армию. В статье об этом, конечно, речь не идет", - говорится в сообщении.

Также в ЦПД сообщили, что чем дольше идет война, тем больше ослабляется россия в экономическом, технологическом, демографическом плане.

"Также для написания этого текста рф задействовала американских журналистов, завербованных при их работе в россии", - говорят в Центре противодействия дезинформации.

Нагадаємо, що у звіті ISW також повідомили, що путін через посередників сигналізує про готовність припинити вогонь і заморозити бойові дії.

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