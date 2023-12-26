В Харькове мужчина ограбил волонтера

Будут судить харьковчанина, совершившего ряд краж: среди пострадавших — волонтер.

В Червонозаводской районный суд г. Харькова направлен обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины по факту неоднократных краж, совершенных в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за корыстные преступления, в ноябре этого года снова нарушил закон, совершив ряд краж.

«Одним из потерпевших от действий обвиняемого стал мужчина, занимающийся волонтерской деятельностью в благотворительной организации. Злоумышленник, сломав замок, проник в помещение, в котором хранились аптечки с лекарствами для военнослужащих ВСУ, и вынес оттуда имущество, нанеся ущерб», - пишет прокуратура.

Также отмечается, что злоумышленник проникал в гаражи, расположенные в Основянском районе г. Харькова, и выносил оттуда чужое имущество — литые диски, мелкую бытовую технику и даже продукты питания.

В прокуратуре добавили, что в общей сложности установлены четыре пострадавших.

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