Заочно судили российского боевика-разведчика и еще одного предателя Мариуполя

15 лет тюрьмы заочно получил боевик-разведчик, который захватывал здание Службы безопасности в Мариуполе.

Источник фото: СБУ

Заочные сроки заключения получили боевик-разведчик и еще один предатель, которые активно участвовали в захвате здания СБУ в Мариуполе. Об этом сообщили в СБУ.

Среди осужденных - командир разведывательного взвода рашистов, участвовавший в захвате здания СБУ в Мариуполе.

По данным следствия, преступник, который является жителем Донецкой области, добровольно присоединился к террористам на востоке Украины еще в 2014 году и стал частью отдельной мотострелковой бригады, которая действовала под командованием Южного военного округа страны-агрессора.

Согласно материалам расследования, осужденный активно участвовал в боевых действиях, в частности, в Мариуполе, где возглавил разведывательное подразделение вражеской группировки. Еще один осужденный из Донецкой области вступил в артиллерийскую бригаду особого назначения под командованием России.

Суд признал обоих лиц виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая государственную измену, участие в террористической группе и в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований. Осужденным было назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В связи с тем, что осужденные находятся на временно оккупированной территории, проводятся мероприятия для их привлечения к ответственности.

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