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  1. В Украине

Украинцы на выборах выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991 году – опрос

13:40, 25 декабря 2023
Социологи поинтересовались у респондентов, за кого из кандидатов они сейчас отдали бы голос, если бы оказались в 1991 году.
Украинцы на выборах выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991 году – опрос
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Если бы украинцы могли оказаться в 1991 году, когда были выборы первого Президента Украины, то они бы проголосовали за Вячеслава Чорновила, а не Леонида Кравчука.

В частности, 81% опрашиваемых, которые имели бы тогда право голоса, отметили, что сейчас поддержали бы Черновола.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного 29 ноября – 9 декабря.

Социологи отметили, что 25 декабря, кроме новой даты празднования Рождества, также является важной датой для Украины по другому поводу – в этот день официально прекратил свое существование советский союз, а 1 декабря 1991 года в Украине состоялись первые выборы Президента.

Учитывая это, в декабре социологи поинтересовались у респондентов, за кого из кандидатов они сейчас отдали бы голос, если бы оказались в 1991 году. Для упрощения спрашивали только о Л. Кравчуке и В. Чорноволе.

«Среди нынешних украинцев сейчас 74% проголосовали бы за В. Черновола, а за Л. Кравчука отдали бы свой голос 13%. В пересчете к тем, кто бы голосовал и определился с выбором, 86% голосов было бы подано за В. Чорновила, 14% – за Л. Кравчука. В частности, среди респондентов, которые действительно в 1991 году имели бы право голоса (сейчас это люди в возрасте 50 лет и старше) 81% проголосовали бы за В. Чорновола и 10% - за Л. Кравчука», - пишут социологи.

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