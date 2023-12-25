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  1. В Україні

Українці на виборах обрали би Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році – опитування

13:40, 25 грудня 2023
Соціологи поцікавилися у респондентів, за кого з кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 року.
Українці на виборах обрали би Чорновола, а не Кравчука, якби зараз опинилися у 1991 році – опитування
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Якби українці могли опинитися у 1991 році, коли були вибори першого Президента України, то вони проголосували б за В’ячеслава Чорновола, а не Леоніда Кравчука.

Зокрема, 81% опитуваних, які мали би тоді право голосу, зазначили, що зараз підтримали би Чорновола.

Про це йдеться результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 29 листопада – 9 грудня.

Соціологи зазначили, що 25 грудня, крім нової дати святкування Різдва, також є важливою датою для України з іншого приводу – у цей день офіційно припинив своє існування радянський союз, а 1 грудня 1991 року в Україні відбулися перші вибори Президента.

З огляду на це, у грудні соціологи поцікавилися у респондентів, за кого з кандидатів вони би зараз віддали голос, якби опинилися в 1991 року. Для спрощення запитували лише про Л. Кравчука і В. Чорновола.

«Серед нинішніх українців зараз би 74% проголосували за В. Чорновола, а за Л. Кравчука віддали би свій голос 13%. У перерахунку до тих, хто голосував би і визначився з вибором, 86% голосів було би подано за В. Чорновола, 14% – за Л. Кравчука. Зокрема, серед респондентів, які дійсно в 1991 році мали би право голосу (зараз це люди у віці 50 років і старше) 81% проголосували б за В. Чорновола і 10% – за Л. Кравчука», - пишуть соціологи.

 

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