Заочно судили російського бойовик-розвідника та ще одного зрадника Маріуполя

15 років тюрми заочно отримав бойовик-розвідник, який захоплював будівлю Служби безпеки в Маріуполі.

Джерело фото: СБУ

Заочні терміни ув'язнення отримали бойовик-розвідник та ще одного зрадника, які активно брали участь у захопленні будівлі СБУ в Маріуполі. Про це повідомили в СБУ.

Серед засуджених – командир розвідувального взводу рашистів, що брав участь у захопленні будівлі СБУ в Маріуполі.

За даними слідства, злочинець, який є мешканцем Донеччини, добровільно приєднався до терористів на сході України ще в 2014 році та став частиною окремої мотострілецької бригади, яка діяла під командуванням Південного військового округу країни-агресора.

Згідно з матеріалами розслідування, засуджений активно брав участь у бойових діях, зокрема, в Маріуполі, де очолив розвідувальний підрозділ ворожого угруповання. Ще один засуджений з Донецької області вступив до артилерійської бригади особливого призначення під командуванням росії.

Суд визнав обох осіб винними за декількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи державну зраду, участь у терористичній групі та у діяльності непередбачених законом збройних формувань. Засудженим було призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У зв'язку з тим, що засуджені перебувають на тимчасово окупованій території, проводяться заходи для їх притягнення до відповідальності.

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