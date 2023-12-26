У Харкові чоловік пограбував волонтера

Судитимуть харків’янина, який вчинив низку крадіжок: серед потерпілих — волонтер.

До Червонозаводського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом неодноразових крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, у листопаді цього року знову порушив закон, вчинивши низку крадіжок.

«Одним з потерпілих від дій обвинуваченого став чоловік, який займається волонтерською діяльністю в благодійній організації. Зловмисник, зламавши замок, проник до приміщення, в якому зберігались аптечки з ліками для військовослужбовців ЗСУ, та виніс звідти майно, завдавши збитків», - пише прокуратура.

Також зазначається, що зловмисник проникав до гаражів, розташованих в Основ’янському районі м. Харкова, та виносив звідти чуже майно — литі диски, дрібну побутову техніку і навіть продукти харчування.

У прокуратурі додали, що загалом встановлено чотирьох потерпілих.

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