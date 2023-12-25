Кремль демонструє ознаки готовності до припинення вогню в Україні, але на своїх умовах, — ISW

У ISW кажуть, що зацікавленність путіна у так званому «припиненні вогню» більше схожа на зусилля перешкодити подальшій допомозі Україні західними партнерами.

путін через посередників сигналізує про готовність припинити вогонь і заморозити бойові дії в Україні, попри нещодавні публічні заяви про протилежне. Про це йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що подібні заяви російського диктатора про зацікавленість у "припиненні вогню" більше відповідають зусиллям рф щодо затримки та перешкоджання подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у завершенні війни.

путін може вимагати тимчасового припинення вогню, яке принесе користь рф, оскільки дасть їй час підготуватися до нової агресії проти України, коментує ISW.

Також у ISW наголосили, що путін зацікавлений залишити собі окуповані території і таким чином "заморозити війну".

Крім цього, повідомляється, що окупанти нещодавно підтвердили наступ у районі Куп'янська та Кремінної, на північний схід від Бахмута, на південний захід від Донецька і на лівобережжі Херсонської області та продовжили позиційні бої на всій лінії зіткнення.

У ISW зазначають, що командувач Повітряно-десантних військ рф Михайло Теплинський побічно зазначив, що сили ПДВ перебувають під значним тиском, який вимагає проведення швидких наступальних операцій у районі Бахмута Донецької області та відбиття атак української армії на лівому березі Дніпра Херсонської області.

"ПДВ навмисно підтримують повільний темп атак на бахмутському напрямку, щоб уникнути високих втрат і віддати пріоритет виснаженню українських сил, а не витісненню їх із позицій. Теплинський засудив вище військове командування за те, що воно відправляло війська ПДВ на безглузді атаки для досягнення незначного тактичного успіху ціною великих витрат живої сили, ймовірно, маючи на увазі участь ПДВ в боях за Соледар у січні 2023 року", - йдеться у зведенні.

У Інтистуті вивчення війни додали, що російське військове командування задіює всі наявні сили для дій в Україні на шкоду боєздатності та довгостроковому нарощуванню потенціалу ПДВ.

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