У двох районах Києва тимчасово обмежили рух транспорту: причини та нові маршрути

Через пошкодження водопроводу тимчасово перекрито дорожній рух на вулицях Добрий шлях та Матеюка.

Джерело фото: Київводоканал

У Києві, у зв'язку з пошкодженням водопроводу, рух однією смугою на вулиці Добрий Шлях в Голосіївському районі міста тимчасово перекрито. Інцидент спричинив пошкодження на водопровідній мережі діаметром 200 міліметрів. Про це повідомили в КМДА.

Внаслідок цього тимчасово припинено водопостачання за такими адресами: вулиця Добрий Шлях, будинки № 5, 5-А, 7, 2-26, 7-А, 9, 9/2. Щоб забезпечити потреби мешканців, на місце події було відправлено автоцистерну з питною водою, яка зараз розміщена на вулиці Добрий Шлях, 5.

Крім того, 25 грудня стався ще один випадок пошкодження водопровідної мережі на вулиці Матеюка, 4 в Деснянському районі столиці. Через необхідність продовження ремонтних робіт на проїжджій частині наразі перекрито рух однією смугою.

У зв'язку з цим, тимчасово відсутнє водопостачання у трьох житлових будинках за адресами: вулиця Матеюка, будинки № 4, 15-А, 15. Автоцистерна з питною водою розміщена на вулиці Матеюка, 15-А, для забезпечення необхідних потреб мешканців.

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