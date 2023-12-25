Держреєстр речових прав на нерухоме майно може працювати нестабільно – коли

Також нестабільною може бути робота Автоматизованої системи виконавчого провадження.

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У вівторок, 26 грудня, державне підприємство «Національні інформаційні системи», буде проводити планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення реєстрів, тому робота Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) може бути нестабільною.

Як зазначається у повідомленні ДП «НАІС», роботи триватимуть у такі проміжки часу:

з 20:00 26 грудня, вівторок

до 08:00 27 грудня, середа

«У вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною», - попередили фахівці.

Як ми писали раніше, Єдиний держреєстр юросіб, фізосіб – підприємців та громадських формувань оновили: що змінилося.

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