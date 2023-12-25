Госреестр вещных прав на недвижимое имущество может работать нестабильно – когда

Также нестабильной может быть работа Автоматизированной системы исполнительного производства.

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Во вторник, 26 декабря, государственное предприятие «Национальные информационные системы» будет проводить плановые технические работы по обновлению программного обеспечения реестров, поэтому работа Автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) и Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП) может быть нестабильной.

Как говорится в сообщении ГП «НАИС», работы будут продолжаться в такие промежутки времени:

с 20:00 26 декабря, вторник

до 08:00 27 декабря, среда

«В указанный период работа Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины, может быть нестабильной», - предупредили специалисты.

Как мы писали ранее, Единый госреестр юрлиц, физлиц – предпринимателей и общественных формирований обновили: что изменилось.

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