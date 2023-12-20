Единый госреестр юрлиц, физлиц – предпринимателей и общественных формирований обновили: что изменилось

Устранена ошибка, возникающая по некоторым субъектам при формировании запроса на получение сканированных копий документов.

Изображение: freepik.com

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» в понедельник, 20 декабря, обновило программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Об этом сообщили на сайте НАИС.

По результатам проведенных технических работ устранена ошибка типа «java.lang.NullPointerException…», возникающая по некоторым субъектам при формировании запроса на получение сканированных копий документов, содержащихся в регистрационном деле в электронной форме (для государственных органов, органов местного самоуправления и других определенных законом лиц).

После любых обновлений системы пользователям необходимо обязательно производить очистку истории поисков браузера (кэш), подчеркиваеют в НАИС.

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