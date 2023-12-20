Єдиний держреєстр юросіб, фізосіб – підприємців та громадських формувань оновили: що змінилося

Усунуто помилку, яка виникала по деяким суб’єктам під час формування запиту на отримання сканованих копій документів.

Зображення: freepik.com

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» у понеділок, 20 грудня, оновило програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Про це повідомили на сайті НАІС.

За результатами проведених технічних робіт усунуто помилку типу «java.lang.NullPointerException…», яка виникала по деяким суб’єктам під час формування запиту на отримання сканованих копій документів, що містяться в реєстраційній справі в електронній формі (для державних органів, органів місцевого самоврядування та інших визначених законом осіб).

Після будь-яких оновлень системи користувачам необхідно обов’язково здійснювати очистку історії пошуків браузера (кеш), підкреслюють в НАІС.

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