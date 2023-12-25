СБУ разоблачила еще 3 схемы вывоза уклонистов за границу: среди задержанных есть чиновник ВЛК

Уклонистам предлагали выехать за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Фото: СБУ

СБУ ликвидировала очередные схемы незаконного выезда за границу военнообязанных мужчин. В разных регионах задержали организаторов нелегальных «трафиков», среди них чиновник районного ВЛК и владелец транспортной компании, которая имитировала международные перевозки грузов.

Уклонистам предлагали выехать за границу на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг составляла до 10 тысяч долларов в зависимости от срочности выезда и способа переправки через границу.

Так, СБУ сообщает, что во Львове задержали «на горячем» врача-хирурга, который входил в состав районной военно-врачебной комиссии.

Он пытался получить взятку за подписание для уклонистов фиктивной справки о «наличии тяжелых диагнозов».

На основании сфабрикованных выводов медика его подельники из ВЛК готовили заведомо ложные документы о непригодности призывников к военной службе.

В Одесской области задержали дельца, наладившего канал нелегальной миграции потенциальных призывников в ЕС через территорию непризнанного Приднестровья.

Чтобы переправить военнообязанных за границу, фигурант вывозил их на собственном авто через заранее подготовленный маршрут вне пунктов пропуска.

По данным СБУ, он координировал преступные действия со своим зарубежным сообщником, который подыскивал клиентов через специально созданный Телеграм-канал. Деньги за «трансфер» фигуранты получали на собственный криптокошелек.

На Закарпатье задержан коммерсант, который переправлял военнообязанных в качестве водителей международных грузовых перевозок.

Когда псевдоводитель выезжал в ЕС, он покидал авто и за руль садился возвращавшийся в Украину родственник фигуранта. Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы.

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