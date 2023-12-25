Raiffeisen Bank выведет активы из россии, что пойдет на пользу подсанкционному олигарху Дерипаске

Сделка Raiffeisen с рф принесет выгоду руководителю, который работал на подсанкционного магната.

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Банк Raiffeisen Bank International AG заявил о намерении вывести часть активов на сумму 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов) из россии из-за сложных транзакций, которые могут привести к получению выгоды лица, имеющего близкие связи с олигархом Олегом Дерипаской. Об этом сообщает Bloomberg.

Raiffeisen во вторник объявил о том, что его российское подразделение заключило сделку о покупке почти 28% акций австрийской строительной компании Strabag SE. Эти акции ранее принадлежали Олегу Дерипаске, который оказался под санкциями. Впоследствии планируется передать эти акции в качестве дивидендов в естественной форме в материнскую компанию в Вене.

В случае успешной сделки Raiffeisen заявил, что будет контролировать долю в Strabag через дочернюю компанию, созданную как партнерство между банком и Стефаном Цоклингом, бывшим руководителем нескольких компаний, владельцем которых был Дерипаска. Цоклинг планирует управлять бизнесом, который, по корпоративным документам, получил название Gabarts и является анаграммой Strabag.

На запросы относительно комментариев со стороны Цоклинга и представителей банка Raiffeisen не получено ответов. Пресс-секретарь Raiffeisen отказался объяснить выбор Цоклинга для содействия в надзоре за пакетом акций.

"Обычной практикой является то, что пакетом акций такого размера управляет дочерняя компания", - сказал представитель Raiffeisen в ответе по электронной почте на вопрос Bloomberg. "Габартс будет управлять холдингом Strabag, и все соответствующие контрольные права, конечно, останутся за RBI".

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