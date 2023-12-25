Raiffeisen Bank виведе активи з росії, що піде на користь підсанкційному олігарху Дерипасці

Угода Raiffeisen з рф принесе вигоду керівнику, який працював на підсанкційного магната.

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Банк Raiffeisen Bank International AG заявив про намір вивести частину активів на суму 1,5 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) з росії через складні транзакції, які можуть призвести до отримання вигоди особи, що має близькі зв'язки з олігархом Олегом Дерипаскою. Про це повідомляє Bloomberg.

Raiffeisen у вівторок оголосив про те, що його російський підрозділ уклав угоду про купівлю майже 28% акцій австрійської будівельної компанії Strabag SE. Ці акції раніше належали Олегу Дерипасці, який опинився під санкціями. Згодом планується передати ці акції як дивіденди у природній формі до материнської компанії в Відні.

У разі успішної угоди Raiffeisen заявив, що буде контролювати частку у Strabag через дочірню компанію, створену як партнерство між банком та Стефаном Цоклінгом, колишнім керівником кількох компаній, власником яких був Дерипаска. Цоклінг планує управляти бізнесом, який, за корпоративними документами, отримав назву Gabarts та є анаграмою Strabag.

На запити щодо коментарів з боку Цоклінга та представників банку Raiffeisen не отримано відповідей. Прес-секретар Raiffeisen відмовився пояснити вибір Цоклінга для сприяння в нагляді за пакетом акцій.

«Звичайною практикою є те, що пакетом акцій такого розміру керує дочірня компанія», — сказав представник Raiffeisen у відповіді електронною поштою на запитання Bloomberg. «Габартс керуватиме холдингом Strabag, і всі відповідні контрольні права, звичайно, залишаться за RBI».

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