Уряд поклав виконання обов'язків голови Держрезерву на Яніну Кривду

Виконання обов'язків голови Державного агентства резерву тимчасово покладено на Яніну Кривду.

Джерело фото: ЗМІ

Кабінет Міністрів України призначив Яніну Кривду тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Державного агентства резерву.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ №1175-р.

Виконання обов'язків покладено на заступницю голови зазначеного агентства Яніну Кривду тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Держрезерву.

Нагадаємо, 22 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів провів засідання. Як повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук, Уряд призначив Яніну Кривду заступником голови Державного агентства резерву України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.