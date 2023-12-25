У торговельному центрі США відбулася стрілянина, є загиблі та постраждалі

У ТРЦ США відбулася стрілянина, що призвела до загибелі однієї людини та поранення двох інших.

Джерело фото: Укрінформ

У місті Колорадо-Спрінгс, США, у торговельному центрі The Citadel Mall сталася стрілянина між двома групами, в результаті якої одна людина загинула, а двоє, чоловік та жінка, отримали поранення. Обидва постраждалі були госпіталізовані у важкому стані. Це вже другий випадок смертельної стрілянини у цьому торговельному центрі за два дні, повідомляє ABC News.

Після стрілянини було затримано кілька осіб, але поліція поки що не підтвердила, чи серед них є підозрювані. Владні органи працюють над визначенням потенційних підозрюваних у цьому злочині.

Поліція закликає усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цей інцидент, зв’язатися за номером 719 444-7000, щоб допомогти у вирішенні справи.

Незважаючи на цей інцидент, заява поліції стверджує, що це не вплине на плани відновлення роботи торгового центру The Citadel після святкування Різдва. Планується, що центр відновить свою роботу в звичайний робочий час у вівторок вранці, як і планувалося раніше.

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