У 2024 році збільшиться пенсійний збір при першій реєстрації авто – хто заплатить понад 43 тисячі грн

В Україні з 1 січня 2024 року зміняться суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто. Про це повідомили в асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».
Розмір збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня становить 3 028 грн.
Збір сплачується у розмірі, залежно від вартості легкового автомобіля.
Отже, з 1 січня 2024 року українським автомобілістам доведеться платити:
- 3% – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн;
- 4% – якщо вартість легкового авто більше 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн;
- 5% – якщо вартість більше 878 120 грн.
Як раніше ми писали, в Уряді обіцяють зростання зарплат українців у наступні три роки. Середня зарплата в країні може становити від 21 809 грн до 30 260 грн за місяць.
Нагадаємо, що 9 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік».
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