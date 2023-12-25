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  1. В Україні

У 2024 році збільшиться пенсійний збір при першій реєстрації авто – хто заплатить понад 43 тисячі грн

13:02, 25 грудня 2023
Скільки доведеться платити українським автомобілістам.
У 2024 році збільшиться пенсійний збір при першій реєстрації авто – хто заплатить понад 43 тисячі грн
Джерело фото: ЗМІ
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В Україні з 1 січня 2024 року зміняться суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових авто. Про це повідомили в асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром».

Розмір збору залежить від суми прожиткового мінімуму, який з 1 січня становить 3 028 грн.

Збір сплачується у розмірі, залежно від вартості легкового автомобіля.

Отже, з 1 січня 2024 року українським автомобілістам доведеться платити:

  • 3% – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн;
  • 4% – якщо вартість легкового авто більше 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн;
  • 5% – якщо вартість більше 878 120 грн.

Як раніше ми писали, в Уряді обіцяють зростання зарплат українців у наступні три роки. Середня зарплата в країні може становити від 21 809 грн до 30 260 грн за місяць.

Нагадаємо, що 9 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

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