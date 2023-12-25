В 2024 году увеличится пенсионный сбор при первой регистрации авто – кто заплатит более 43 тысяч гривен

Сколько придется платить украинским автомобилистам

Источник фото: СМИ

В Украине с 1 января 2024 изменятся суммы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легковых авто. То есть, если стоимость авто составляет более 878 120 грн, то придется заплатить 5%, что составляет сумму от 43 906 грн.

Об этом сообщили в ассоциации украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Размер сбора зависит от суммы прожиточного минимума, который с 1 января составляет 3 028 грн.

Сбор оплачивается в размере в зависимости от стоимости легкового автомобиля.

Итак, с 1 января 2024 года украинским автомобилистам придется платить:

3% – если стоимость легкового автомобиля не превышает или равна 499620 грн;

4% – если стоимость легкового автомобиля больше 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн;

5% – если стоимость больше 878 120 грн.

Как ранее мы писали, в Правительстве обещают рост зарплат украинцев в следующие три года. Средняя зарплата в стране может составлять от 21 809 грн до 30 260 грн в месяц.

Напомним, что 9 ноября Верховная Рада приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2024 год».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.