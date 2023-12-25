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  1. В Украине

В Киеве задержали серийного вора из авто

18:24, 25 декабря 2023
По данным правоохранителей, мужчину подозревают в трех ограблениях автомобилей.
В Киеве задержали серийного вора из авто
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в совершении ряда краж из автомобилей жителей столицы. Во время патрулирования Соломенским районом полиция обнаружила мужчину, который пытался убежать после того, как похитил вещи из одного из авто. Об этом сообщила полиция Киева.

Задержанным оказался 35-летний киевлянин, который имеет предыдущий судимости за похожие преступления. Полиция установила его причастность к трем случаям краж из транспортных средств, однако не исключается его причастность к другим подобным правонарушениям в пределах города.

Лицо задержанного сообщено о подозрении в совершении краж, начато уголовное производство согласно статье 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения. По этой статье может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Полиция продолжает расследование для выявления всех эпизодов краж и возможных соучастников в этих правонарушениях на территории столицы.

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