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  1. В Україні

У Києві затримали серійного крадія з авто

18:24, 25 грудня 2023
За даними правоохоронців, чоловіка підозрюють у трьох пограбуваннях автівок.
У Києві затримали серійного крадія з авто
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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюєть у вчиненні ряду крадіжок з автомобілів мешканців столиці. Під час патрулювання Солом’янським районом поліція виявила чоловіка, який намагався втекти після того, як викрав речі з одного з авто. Про це повідомила поліція Києва.

Затриманим виявився 35-річний киянин, який має попередній судимості за схожі злочини. Поліція встановила його причетність до трьох випадків крадіжок із транспортних засобів, однак не виключається його причетність до інших подібних правопорушень у межах міста.

Особа затриманого повідомлена про підозру у вчиненні крадіжок, що розпочали кримінальне провадження згідно зі статтею 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За цією статтею може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Поліція продовжує розслідування для виявлення всіх епізодів крадіжок та можливих співучасників у цих правопорушеннях на території столиці.

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