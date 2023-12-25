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Председатель Полтавского апелляционного суда обвиняется в нарушении норм судейской этики и попытках вмешаться в рассмотрение дел

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По коэффициентам риска: НАПК будет определять по-новому, какие декларации должностных лиц подлежат полной проверке

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Пересчет пенсии судьи в отставке: Верховный Суд применил аналогию при рассмотрении дела

Верховный Суд рассмотрел дело по иску судьи в отставке о признании противоправным отказа в выдаче истцу справки о судейском вознаграждении для исчисления ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи в отставке, исходя из размера судейского вознаграждения судьи Кассационного гражданского суда.

Суд не дал ответа на информационный запрос относительно судебного дела, потому что не работал Реестр, - Верховный Суд ответил, является ли это уважительной причиной

Временная приостановка публичного доступа к Реестру и сервисам не является обстоятельством непреодолимой силы, поскольку суд имеет доступ к делу в бумажном виде, а потому может предоставить истцу запрашиваемые им сведения без обращения к указанным Реестрам и сервисам, - КАС ВС отказал райсуду в удовлетворении кассационной жалобы.

  1. В Украине

Как распознать мошеннические предложения работы в Интернете: советы

10:32, 25 декабря 2023
Мошенники предлагают потенциальным работникам купить доступ к сайту с заданиями или бесплатный онлайн проект.
Как распознать мошеннические предложения работы в Интернете: советы
Источник фото: Укринформ
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В последнее время в Интернете активно распространяются схемы мошенничества, связанные с предложениями работы, которые требуют от потенциальных работников финансовых вложений. Мошенники предлагают работу онлайн, однако для начала работы или получения информации нужно заплатить деньги за доступ к соответствующим сайтам или проектам. Об этом сообщает горсовет Умани.

Такие предложения могут принимать различные формы: от фиктивных заказов на сайтах до возможности работы в роли переводчика текстов без надлежащих знаний языка, используя онлайн-переводчики. Чтобы получить доступ к платформе с заказами, мошенники просят оплатить определенную сумму.

Чтобы избежать попадания в схемы мошенничества, следует придерживаться следующих советов:

  • Будьте осторожны. Не вкладывайте свои собственные средства за возможность работать в Интернете. Большинство таких предложений являются мошенническими.
  • Избегайте легких заработков. Предложения о легких высокооплачиваемых работах часто являются подвохом.
  • Не платите за оформление на работу. Будьте бдительны и не оплачивайте любые услуги или доступы для получения работы в какую-то организацию или компанию.

Запомните, самые большие требования к оплате перед работой в Интернете обычно являются частью мошеннических схем. Перед тем как принимать любое предложение работы в сети, тщательно проверяйте источник и будьте внимательны к возможным подвохам.

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