На Киевщине на АЗС загорелся автомобиль на АЗС

В селе Требухов, что в Киевской области, на автозаправочной станции загорелся автомобиль. Инцидент произошел утром в понедельник, 25 декабря, - сообщил мэр города Бровары Игорь Сапожко.
Причины возникновения пожара сейчас устанавливают правоохранительные органы.
"Рождественское утро началось с сообщения от спасателей о возгорании автомобиля "Шкода" на территории АЗС "Авантаж" в селе Требухов. За 20 минут пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших", - разъяснил Сапожко.
Сейчас правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств этого инцидента.
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