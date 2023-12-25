На Київщині на АЗС загорівся автомобіль

В результаті загоряння авто, на щастя, ніхто не постраждав.

Джерело фото: Тelegram / Ігор Сапожко

У селі Требухів, що в Київській області, на автозаправній станції загорівся автомобіль. Інцидент трапився вранці у понеділок, 25 грудня, – повідомив мер міста Бровари Ігор Сапожко.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи.

«Різдвяний ранок розпочався з повідомлення від рятувальників про загорання автомобіля «Шкода» на території АЗС «Авантаж» у селі Требухів. За 20 хвилин пожежу оперативно ліквідовано. Без потерпілих», – роз’яснив Сапожко.

Наразі правоохоронні органи займаються встановленням обставин цього інциденту.

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