Сильні пориви вітру, місцями ожеледиця: на Київ насувається негода

На Київщині оголошено I рівень небезпечності.

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Сьогодні, 25 грудня, Український гідрометцентр попереджає про небезпечні погодні умови, які очікуються у Києві та Київській області.

Синоптики передбачають сильні пориви вітру та місцями слизькі дороги в регіоні. Небезпечні метеорологічні явища оголошено по всій Київській області.

Прогнозується хмарна погода з мокрим снігом, який поступово перейде в дощ. Дороги місцями можуть бути покриті ожеледицею, що ускладнить рух транспорту.

Вітер змінить напрямок з південно-західного на західний зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень очікуються пориви вітру від 17 до 22 м/с.

Температурний режим також претендує на зміни: вночі очікуються показники від 0 до -5 °C морозу, вдень - від 4 до 9 °C тепла загалом. У столиці очікується вночі від 1 до -3 °C морозу, вдень від 6 до 8 °C тепла.

У зв'язку з цими погодними умовами виникла небезпека, оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

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