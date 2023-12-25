Латвія відправила Україні більше 200 авто, конфіскованих у нетверезих водіїв

За рік Латвія передала Україні 271 авто загальною сумою 903 453 євро.

Джерело фото: Delfi

У 2023 році Латвія передала Україні 271 автомобіль, що були конфісковані у нетверезих водіїв. Про це повідомляє Delfi.

До середини грудня цього року, Латвія усього передала в Україну 271 авто, які були конфісковані у нетверезих водіїв. Оголошена загальна вартість цих транспортних засобів становить майже мільйон євро.

Сейм Латвії ще 16 лютого прийняв зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють передавати транспортні засоби українському уряду безоплатно. Ця ініціатива спрямована на підтримку українського суспільства.

Ці зміни дозволили Латвії передавати в Україну транспортні засоби, які були конфісковані у нетверезих водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння.

З моменту набуття чинності змін у законі, уряд Латвії прийняв кілька рішень щодо передачі Україні конфіскованих автомобілів. За даними Служби державних доходів, цього року було передано 271 автомобіль до України з загальною сумою 903 453 євро.

Зараз уряд готує документи для передачі ще 34 автомобілів до України, вартість яких оцінюється у 161 880 євро.

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