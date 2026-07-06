Законопроєкт про декриміналізацію порноконтенту може допустити легалізацію порноіндустрії — які ризики

Активісти виступають за збереження кримінальної відповідальності для компаній та агентств, які організовують виробництво порнографічної продукції із залученням інших осіб.

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Законопроєкт № 15294 про декриміналізацію виробництва та поширення дорослого порноконтенту потребує суттєвого доопрацювання, адже має не лише усунути кримінальну відповідальність за індивідуальне виробництво контенту, а й запровадити запобіжники проти створення легальної порноіндустрії в Україні. На цьому наголошують активісти, коментуючи рішення правоохоронного комітету Верховної Ради, який підтримав законопроєкт №15294.

Наразі документ передбачає посилення відповідальності за виготовлення та поширення дитячої порнографії, а також декриміналізацію дорослого контенту.

Активісти виступають за збереження кримінальної відповідальності для компаній та агентств, які організовують виробництво порнографічної продукції із залученням інших осіб.

Вони зазначають, що особа повинна мати можливість самостійно створювати контент і користуватися послугами технічних спеціалістів, таких як відеограф, менеджер чи бухгалтер, якщо повністю контролює процес виробництва. Натомість створення агентств, які наймають моделей та отримують прибуток від їхньої сексуальної праці має залишатися забороненим.

Активісти також наголошують, що законопроєкт не містить механізмів, які б унеможливлювали розвиток порноіндустрії як окремого виду бізнесу, не передбачає соціальних гарантій і правил безпеки для індивідуальних виробників контенту, а також не врегульовує питання профілактики втягнення в цю сферу.

Водночас необхідними складовими державної політики мають стати сексуальна освіта, просвітницька робота щодо шкідливості порнографії і превенція втягнення в порнографію вразливих груп.

Відтак, на думку активістів, усунення корупційних схем у сфері переслідування виробників дорослого контенту може призвести до створення умов для розвитку повноцінної порноіндустрії, що може мати серйозні соціальні наслідки.

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