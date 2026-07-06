Законопроект о декриминализации порноконтента может допустить легализацию порноиндустрии — какие риски

Активисты выступают за сохранение уголовной ответственности для компаний и агентств, которые организуют производство порнографической продукции с привлечением других лиц.

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Законопроект № 15294 о декриминализации производства и распространения взрослого порноконтента требует существенной доработки, поскольку должен не только устранить уголовную ответственность за индивидуальное производство контента, но и предусмотреть механизмы предотвращения создания легальной порноиндустрии в Украине. На этом настаивают активисты, комментируя решение правоохранительного комитета Верховной Рады, который поддержал законопроект №15294.

В настоящее время документ предусматривает усиление ответственности за изготовление и распространение детской порнографии, а также декриминализацию взрослого контента.

Активисты выступают за сохранение уголовной ответственности для компаний и агентств, которые организуют производство порнографической продукции с привлечением других лиц.

Они отмечают, что человек должен иметь возможность самостоятельно создавать контент и пользоваться услугами технических специалистов, таких как видеограф, менеджер или бухгалтер, если полностью контролирует процесс производства. Вместе с тем создание агентств, которые нанимают моделей и получают прибыль от их сексуального труда, должно оставаться запрещенным.

Активисты также подчеркивают, что законопроект не содержит механизмов, которые препятствовали бы развитию порноиндустрии как отдельного вида бизнеса, не предусматривает социальных гарантий и правил безопасности для индивидуальных производителей контента, а также не регулирует вопросы профилактики вовлечения в эту сферу.

В то же время необходимыми составляющими государственной политики должны стать сексуальное образование, просветительская работа о вреде порнографии и профилактика вовлечения в порнографию уязвимых групп.

Таким образом, по мнению активистов, устранение коррупционных схем в сфере преследования производителей взрослого контента может привести к созданию условий для развития полноценной порноиндустрии, что может иметь серьезные социальные последствия.

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