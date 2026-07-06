Ночная атака РФ вызвала новые отключения электроэнергии: перечень областей

В Укрэнерго сообщили, какие области остались без света после ночного удара РФ.

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В Украине снизилось потребление электроэнергии из-за похолодания, однако энергосистема продолжает испытывать последствия российских атак и непогоды. В «Укрэнерго» сообщили о новых отключениях электроэнергии в нескольких областях после ночного обстрела Украины.

В компании отметили, что в результате атаки России повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры. По состоянию на утро новые отключения электроэнергии зафиксированы в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Там, где позволяет ситуация с безопасностью, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В то же время потребление электроэнергии продолжает снижаться. По состоянию на 09:30 6 июля оно было на 13,8% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причиной стало существенное снижение температуры воздуха, что уменьшило использование кондиционеров. Суточный максимум потребления 5 июля также был на 8,7% ниже, чем неделей ранее.

В «Укрэнерго» рекомендуют по возможности переносить использование энергоемких электроприборов на период с 10:00 до 16:00, когда наиболее эффективно работают солнечные электростанции.

Отдельно энергетики сообщили о последствиях непогоды. Из-за грозы и сильных порывов ветра в Сумской области полностью или частично без электроснабжения остались 58 населенных пунктов. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

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