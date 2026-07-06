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Нічна атака РФ спричинила нові відключення світла: перелік областей

10:20, 6 липня 2026
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В Укренерго повідомили, які області залишилися без світла після нічного удару РФ.
Нічна атака РФ спричинила нові відключення світла: перелік областей
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В Україні знизилося споживання електроенергії через похолодання, однак енергосистема продовжує зазнавати наслідків російських атак та негоди. В «Укренерго» повідомили про нові знеструмлення у кількох областях після нічного обстрілу України. 

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У компанії зазначили, що внаслідок атаки Росії пошкоджень зазнали об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. На ранок нові відключення електроенергії зафіксовано у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Водночас споживання електроенергії продовжує зменшуватися. Станом на 09:30 6 липня воно було на 13,8% нижчим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня. Причиною стало суттєве зниження температури повітря, що зменшило використання кондиціонерів. Добовий максимум споживання 5 липня також був на 8,7% нижчим, ніж тижнем раніше.

В «Укренерго» рекомендують за можливості переносити використання енергоємних електроприладів на період з 10:00 до 16:00, коли найефективніше працюють сонячні електростанції.

Окремо енергетики повідомили про наслідки негоди. Через грозу та сильні пориви вітру на Сумщині без електропостачання повністю або частково залишилися 58 населених пунктів. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі.

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Україна електроенергія світло Укренерго обстріл

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