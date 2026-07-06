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У Києві команда КАС ВС виграла у благодійному турніру з мініфутболу серед адміністративних судів

11:43, 6 липня 2026
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Зібрані кошти направлять на купівлю спецтранспорту для потреб клінічної лікарні.
У Києві команда КАС ВС виграла у благодійному турніру з мініфутболу серед адміністративних судів
У Києві відбувся благодійний турнір з мініфутболу серед команд адміністративних судів України
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У Києві з нагоди Днів адміністративної юстиції України відбувся благодійний турнір з мініфутболу серед команд адміністративних судів.

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Спортивний захід об’єднав учасників з різних регіонів України з метою збору коштів на придбання спеціалізованого транспорту для медичних потреб.

Участь у турнірі взяли команди Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Другого апеляційного адміністративного округу, Шостого апеляційного адміністративного округу, Сьомого апеляційного адміністративного округу, «Кручі Дніпра» (команда Третього апеляційного адміністративного округу), Восьмого апеляційного адміністративного суду, «Чорне море» (команда П’ятого апеляційного адміністративного округу), Івано-Франківського окружного адміністративного суду та Львівського окружного адміністративного суду.

Переможцем турніру стала команда Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Завдяки проведеному заходу вдалося зібрати необхідну суму коштів для придбання спеціалізованого медичного транспорту для потреб клінічної лікарні.

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адмінсудочинство Київ адмінсуд КАС ВС футбол

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