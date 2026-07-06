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В Киеве команда КАС ВС выиграла благотворительный турнир по мини-футболу среди административных судов

11:43, 6 июля 2026
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Собранные средства направят на приобретение специализированного транспорта для нужд клинической больницы.
В Киеве команда КАС ВС выиграла благотворительный турнир по мини-футболу среди административных судов
В Киеве прошел благотворительный турнир по минифутболу среди команд административных судов Украины
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В Киеве по случаю Дней административной юстиции Украины состоялся благотворительный турнир по мини-футболу среди команд административных судов.

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Спортивное мероприятие объединило участников из разных регионов Украины с целью сбора средств на приобретение специализированного транспорта для медицинских нужд.

Участие в турнире приняли команды Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, Второго апелляционного административного округа, Шестого апелляционного административного округа, Седьмого апелляционного административного округа, «Кручи Днепра» (команда Третьего апелляционного административного округа), Восьмого апелляционного административного суда, «Черное море» (команда Пятого апелляционного административного округа), Ивано-Франковского окружного административного суда и Львовского окружного административного суда.

Победителем турнира стала команда Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Благодаря проведенному мероприятию удалось собрать необходимую сумму средств для приобретения специализированного медицинского транспорта для нужд клинической больницы.

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админсудопроизводство Киев админсуд КАС ВС футбол

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