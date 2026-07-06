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Военный пошел в СЗЧ из-за болезни жены и ребенка – повлияло ли это на наказание

17:18, 6 июля 2026
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Солдат с декабря 2023 по ноябрь 2025 дважды совершал СЗЧ.
Военный пошел в СЗЧ из-за болезни жены и ребенка – повлияло ли это на наказание
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Каменка-Бугский районный суд Львовской области вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно оставлял место службы во время военного положения. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

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Обстоятельства дела

Как говорится в приговоре по делу № 446/271/26, военнослужащего мобилизовали 20 июля 2023 года. Согласно материалам дела, впервые он самовольно покинул службу вечером 17 декабря 2023 года, а во второй раз — 10 марта 2024 года.

В судебном решении отмечается, что до 18 ноября 2025 года военнослужащий отсутствовал на службе без уважительных причин и не исполнял свои служебные обязанности в условиях военного положения.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Причиной самовольного оставления службы он назвал необходимость находиться рядом с женой и ребенком, которые болели. Позже мужчина вернулся к военной службе, однако снова самовольно покинул воинскую часть и уехал домой по тем же причинам.

Что решил суд

Суд признал военнослужащего виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление военной службы без уважительных причин) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Винницкой области суд признал виновным военнослужащего в повторном самовольном оставлении места службы в условиях военного положения, а также в умышленном неисполнении судебного решения. Мужчине назначили наказание — 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

После открытия уголовного производства мужчина сообщил о намерении продолжить военную службу в другой воинской части. В декабре 2025 года Тывровский районный суд освободил его от уголовной ответственности по предыдущему эпизоду, обязав не позднее чем через 72 часа после вступления постановления суда в законную силу прибыть в определенную воинскую часть для продолжения службы.

Однако, как установил суд, военнослужащий этого не сделал. После вступления судебного решения в законную силу он повторно не прибыл к месту службы без уважительных причин и находился вне воинской части до 4 мая 2026 года, когда его обнаружили правоохранители.

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