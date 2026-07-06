Служебное расследование и дисциплинарное производство: в чем разница и когда возможно дисциплинарное взыскание

Служебное расследование и дисциплинарное производство имеют разную правовую природу, а проведение внутренней проверки не означает автоматического привлечения работника к дисциплинарной ответственности.

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В Херсонском апелляционном суде разъяснили, чем отличаются служебное расследование, дисциплинарное производство и привлечение работника к дисциплинарной ответственности, подчеркнув, что эти понятия не являются тождественными.

Служебное расследование представляет собой внутреннюю проверку обстоятельств определенного события, действий или бездействия работника либо должностного лица. Его цель — установить фактические обстоятельства: что именно произошло, кто был причастен, были ли нарушены должностные обязанности, правила внутреннего трудового распорядка, требования законодательства или иные обязательные нормы.

Общие принципы проведения служебного расследования определены, в частности, Порядком проведения служебного расследования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июня 2000 года №950.

Дисциплинарное производство имеет иную правовую природу. Оно направлено не только на установление фактов, но и на решение вопроса о наличии дисциплинарного проступка и возможности применения к лицу дисциплинарного взыскания.

В суде напомнили, что общий порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности определен Кодексом законов о труде Украины. В частности, статья 147 КЗоТ устанавливает виды дисциплинарных взысканий, статья 148 регулирует сроки их применения, а статья 149 — порядок наложения дисциплинарных взысканий.

При этом само проведение служебного расследования не означает автоматического привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Такое расследование может быть лишь этапом сбора и проверки информации, тогда как дисциплинарное взыскание допускается только при наличии установленного факта нарушения, вины работника, а также при соблюдении предусмотренной законом процедуры и сроков.

Перед принятием решения о применении дисциплинарного взыскания работодатель или уполномоченный орган обязан выяснить все обстоятельства дела, получить объяснения работника, оценить тяжесть совершенного проступка, размер причиненного ущерба, обстоятельства его совершения и учесть предыдущую работу работника.

Отдельные правила действуют в отношении государственных служащих. Вопросы их дисциплинарной ответственности специально урегулированы Законом Украины «О государственной службе». В частности, статья 65 этого Закона определяет основания для привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности и перечень дисциплинарных проступков.

Процедура дисциплинарного производства в отношении государственного служащего осуществляется в соответствии с Порядком осуществления дисциплинарного производства, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 года №1039. Такое производство начинается с издания соответствующего приказа или распоряжения о его начале.

В рамках дисциплинарного производства в отношении государственного служащего формируется дисциплинарное дело. В его ходе выясняются обстоятельства совершения дисциплинарного проступка, наличие вины, степень тяжести нарушения, причиненный ущерб, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, а также предыдущее поведение государственного служащего.

Служебное расследование в отношении государственного служащего также может проводиться, однако его не следует отождествлять с дисциплинарным производством. Служебное расследование направлено на проверку фактов и обстоятельств, тогда как дисциплинарное производство — на решение вопроса о наличии дисциплинарного проступка и возможности применения дисциплинарного взыскания.

Судебная практика также исходит из необходимости соблюдения не формального, а содержательного подхода к дисциплинарной ответственности.

Так, в постановлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 23 декабря 2025 года по делу №420/19301/21 Верховный Суд указал, что для применения дисциплинарного взыскания необходимо установить все элементы состава дисциплинарного проступка и учесть обстоятельства, имеющие значение для принятия соответствующего решения.

В постановлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 11 декабря 2025 года по делу №620/3691/24 Верховный Суд подчеркнул, что одного лишь указания в приказе на положения законодательства без надлежащего обоснования применения определенных норм права либо неприменения других норм при выборе вида дисциплинарного взыскания, а также без изложения обстоятельств совершения дисциплинарного проступка, недостаточно для надлежащего обоснования оспариваемого приказа.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 11 декабря 2018 года по делу №810/1224/17 сформулировала важный вывод: в вопросах дисциплинарной ответственности государственных служащих Закон Украины «О государственной службе» является специальным, поэтому именно его положения имеют приоритет перед общими нормами трудового законодательства.

Таким образом, формальное проведение проверки или простая ссылка на выводы служебного расследования не являются достаточными. В случае возникновения спора суд проверяет, был ли надлежащим образом доказан факт нарушения, соблюдена ли установленная процедура, имело ли лицо возможность предоставить объяснения и является ли примененное дисциплинарное взыскание соразмерным установленным обстоятельствам.

Следовательно, служебное расследование — это инструмент установления фактических обстоятельств, а дисциплинарное производство — процедура решения вопроса о привлечении к ответственности. Эти понятия не следует отождествлять, поскольку их правильное разграничение обеспечивает законность управленческих решений и защиту прав работника или государственного служащего.

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