Злоупотребления и «спорный день»: проблемы исчисления сроков в уголовных производствах

В КУС ВС обсудили проблемы исчисления сроков досудебного расследования и риски злоупотреблений в уголовном процессе.

Круглый стол по проблематике исчисления сроков досудебного расследования с участием КУС ВС и Киевского апелляционного суда

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В Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда состоялся круглый стол, посвященный проблематике исчисления сроков досудебного расследования и актуальной судебной практике. В мероприятии приняли участие судьи КУС ВС и Киевского апелляционного суда.

Основной акцент стороны сделали на поиске справедливого баланса между соблюдением процессуальных прав участников и минимизацией злоупотреблений сторонами обвинения или защиты своими процессуальными правами.

И. о. председателя Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Наталья Антонюк подчеркнула, что правильное исчисление сроков досудебного расследования и их соблюдение стороной обвинения — необходимое условие для дальнейшего движения производства в целом. Кассационный уголовный суд сформулировал множество выводов, касающихся указанной проблематики, и, как свидетельствует практика, в ряде производств защита и обвинение спорят даже относительно одного дня, который является ключевым для вывода о том, соблюла ли сторона обвинения установленный законодателем срок досудебного расследования или нет. Выводы относительно сроков досудебного расследования содержатся уже в 10 постановлениях Объединенной палаты КУС или отдельных палат.

Судья ВС в КУС отметил, что суд, рассматривая дело по существу, осуществляет комплексную оценку определений следственных судей, которые не подлежат отдельному апелляционному обжалованию на этапе досудебного расследования, в частности и тех, которые влияют на исчисление срока досудебного расследования. Также он подчеркнул, что стороны должны добросовестно пользоваться своими процессуальными правами, поскольку в ряде производств следует говорить об их злоупотреблении.

Секретарь Второй судебной палаты КУС ВС обратила внимание на то, что срок досудебного расследования приостанавливается только в случае ознакомления с материалами уголовного производства стороной защиты, а не прокурором или потерпевшим. Эти вопросы также были предметом рассмотрения Объединенной палаты КУС.

В свою очередь председатель Киевского апелляционного суда Ярослав Головачев подчеркнул важность коммуникации между судьями разных инстанций по отдельным вопросам, возникающим в процессе осуществления правосудия. По его словам, тематические обзоры судебной практики существенно облегчают применение позиций кассационной инстанции, а подобные профессиональные обсуждения способствуют правовой определенности и стабильности уголовного судопроизводства. Он также предложил сделать такие встречи регулярными.

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