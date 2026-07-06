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Запорожский районный суд временно ограничил доступ к зданию из-за повреждений

09:42, 6 июля 2026
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Из-за повреждения здания в результате воздушной атаки Запорожский районный суд 6 июля будет работать с временными ограничениями.
Запорожский районный суд временно ограничил доступ к зданию из-за повреждений
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Запорожский районный суд Запорожской области сообщил, что здание суда получило повреждения в результате воздушной атаки врага. В связи с проведением восстановительных работ 6 июля доступ в помещение будет временно ограничен.

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В суде отметили, что в этот день будет рассмотрено только неотложные судебные дела.

Посетителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям. По вопросам рассмотрения дел, назначенных на 6 июля, можно обращаться по телефону (095) 756-74-60.

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