Запорізький районний суд тимчасово обмежив доступ до будівлі через пошкодження

Через пошкодження будівлі внаслідок повітряної атаки Запорізький районний суд 6 липня працюватиме з тимчасовими обмеженнями.

фото: Запорізький районний суд

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Запорізький районний суд Запорізької області повідомив, що будівля суду зазнала пошкоджень унаслідок повітряної атаки ворога. У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт 6 липня доступ до приміщення буде тимчасово обмежений.

У суді зазначили, що цього дня здійснюватиметься розгляд лише невідкладних судових справ.

Відвідувачів просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень. З питань щодо розгляду справ, призначених на 6 липня, можна звертатися за телефоном (095) 756-74-60.

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