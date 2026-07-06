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Зловживання і «спірний день»: проблеми обчислення строків у кримінальних провадженнях

11:08, 6 липня 2026
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У ККС ВС обговрили проблеми обчислення строків досудового розслідування та ризики зловживань у кримінальному процесі.
Зловживання і «спірний день»: проблеми обчислення строків у кримінальних провадженнях
Круглий стіл щодо проблематики обчислення строків досудового розслідування за участі ККС ВС і Київського апеляційного суду
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У Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду відбувся круглий стіл, присвячений проблематиці обчислення строків досудового розслідування та актуальній судовій практиці. У заході взяли участь судді ККС ВС та Київського апеляційного суду.

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Головний акцент сторони зробили на пошуку справедливого балансу між дотриманням процесуальних прав учасників та мінімізації зловживань сторонами обвинувачення або ж захисту своїми процесуальними правами.

В. о. голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Наталія Антонюк наголосила на тому, що правильне обчислення строків досудового розслідування та їх дотримання стороною обвинувачення – необхідна передумова для подальшого руху провадження загалом. Касаційний кримінальний суд сформулював багато висновків, які стосуються означеної проблематики, і, як свідчить практика, в низці проваджень захист і обвинувачення дискутують навіть щодо одного дня, який є ключовим для висновку про те, чи дотрималася сторона обвинувачення визначеного законодавцем строку досудового розслідування, чи ні. Висновки щодо строків досудового розслідування містяться аж у 10 постановах Об’єднаної палати ККС або окремих палат.

Суддя ВС у ККС зауважив, що суд, розглядаючи справу по суті, здійснює комплексну оцінку ухвал слідчих суддів, які не підлягають окремому апеляційному оскарженню на етапі досудового розслідування, зокрема й тих, які впливають на обрахунок строку досудового розслідування. Також він підкреслив, що сторони мають сумлінно користуватися своїми процесуальними правами, оскільки в низці проваджень варто вести мову про зловживання ними.

Секретар Другої судової палати ККС ВС звернула увагу на те, що строк досудового розслідування зупиняється лише в разі ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стороною захисту, а не прокурором або ж потерпілим. Ці питання теж були предметом розгляду Об’єднаної палати ККС.

Водночас Голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов наголосив на важливості комунікації між суддями різних інстанцій щодо окремих питань, які виникають у процесі здійснення правосуддя.

За його словами, тематичні огляди судової практики суттєво полегшують застосування позицій касаційної інстанції, а подібні професійні обговорення сприяють правовій визначеності та стабільності кримінального судочинства. Він також запропонував зробити такі зустрічі регулярними.

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кримінальне провадження Київський апеляційний суд ККС ВС

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