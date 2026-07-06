Військовий пішов у СЗЧ через хворобу дружини та дитини – чи вплинуло це на покарання

Солдат з грудня 2023 року по листопад 2025 року двічі вчиняв СЗЧ.

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Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав місце служби під час воєнного стану. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі.

Обставини справи

Як йдеться у вироку по справі № 446/271/26, військовослужбовця мобілізували 20 липня 2023 року. За матеріалами справи, вперше він самовільно залишив службу ввечері 17 грудня 2023 року, а вдруге — 10 березня 2024 року.

У судовому рішенні зазначається, що до 18 листопада 2025 року військовий був відсутній на службі без поважних причин і не виконував службові обов'язки в умовах воєнного стану.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся. Причиною самовільного залишення служби він назвав необхідність бути поруч із дружиною та дитиною, які хворіли. Згодом чоловік повернувся до військової служби, однак повторно залишив військову частину та поїхав додому з тих самих причин.

Що вирішив суд

Суд визнав військовослужбовця винним за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової служби без поважних причин) та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Вінниччині суд визнав винним військовослужбовця у повторному самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану та умисному невиконанні судового рішення. Чоловікові призначили покарання — 5 років і 6 місяців позбавлення волі.

Після відкриття кримінального провадження чоловік повідомив про намір продовжити військову службу в іншій військовій частині. У грудні 2025 року Тиврівський районний суд звільнив його від кримінальної відповідальності за попереднім епізодом, зобов'язавши не пізніше ніж через 72 години після набрання ухвалою законної сили прибути до визначеної військової частини для продовження служби.

Однак, як встановив суд, військовослужбовець цього не зробив. Після набрання ухвалою законної сили він повторно не прибув до місця служби без поважних причин та перебував поза військовою частиною до 4 травня 2026 року, коли його виявили правоохоронці.