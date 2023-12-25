Латвия отправила Украине более 200 авто, конфискованных у нетрезвых водителей

За год Латвия передала Украине 271 авто на общую сумму 903 453 евро.

Источник фото: Delfi

В 2023 году Латвия передала Украине 271 автомобиль, которые были конфискованы у нетрезвых водителей. Об этом сообщает Delfi.

К середине декабря этого года, Латвия всего передала в Украину 271 авто, которые были конфискованы у нетрезвых водителей. Объявленная общая стоимость этих транспортных средств составляет почти миллион евро.

Сейм Латвии еще 16 февраля принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют передавать транспортные средства украинскому правительству бесплатно. Эта инициатива направлена на поддержку украинского общества.

Эти изменения позволили Латвии передавать в Украину транспортные средства, которые были конфискованы у нетрезвых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

С момента вступления в силу изменений в законе, правительство Латвии приняло несколько решений о передаче Украине конфискованных автомобилей. По данным Службы государственных доходов, в этом году было передано 271 автомобиль в Украину с общей суммой 903 453 евро.

Сейчас правительство готовит документы для передачи еще 34 автомобилей в Украину, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.