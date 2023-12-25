В Белграде протестующие ворвались в мэрию: фото и видео

В Белграде тысячи людей вышли на протест с требованием отменить результаты выборов.

Источник фото: ВВС

В Белграде вечером 24 декабря снова произошли протесты, во время которых протестующие требовали отмены результатов парламентских и местных выборов и пытались прорваться к зданию мэрии сербской столицы. Об этом сообщает ВВС.

Сторонники оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" (SPN) попытались ворваться в мэрию, но их попытку сдержала полиция, применив перцовый баллончик против протестующих.

Руководители оппозиции Срджан Миливоевич и Владимир Обрадович пытались открыть дверь в здание, однако полиция отбила их попытку применением перцового баллончика.

Однако лидеры оппозиции подозревают агентов-провокаторов в разбитии окон, что спровоцировало вмешательство полиции.

Юрист София Мандич, присутствующая на протестах, заявила, что президент Александр Вучич должен "передать власть мирным путем". Правительство "узурпировало" власть, добавила она.

Протестующие утверждают, что правительство отправило тысячи людей автобусами для изменения результатов местных выборов в Белграде, и требуют повторного голосования.

Во время голосования Сербская прогрессивная партия президента Вучича вернулась к власти с большинством в парламенте, однако внутренние и международные наблюдатели зафиксировали "нарушения", такие как вброс голосов и покупка голосов.

В экстренном обращении к нации господин Вучич обвинил иностранное вмешательство в беспорядки, которые случились в стране.

"Те, кто присягнул бороться с насилием, еще раз подтвердили, что они настоящие бандиты", - сказал он.

Источник фото: AP Photo

Источник фото: RFL/RL

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