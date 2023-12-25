ВСУ за сутки заземлили два российских истребителя Су-34 и Су-30

Украинская ПВО уничтожила два российских истребителя, стоимость одного составляет около 50 млн долларов.

Источник фото: ukranews

Силами украинской противовоздушной обороны за последние сутки были сбиты российский бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-30. Об этом сообщили в Facebook Генштаба Вооруженных Сил Украины.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ориентировочная стоимость одного такого бомбардировщика составляет около 50 миллионов долларов.

Также в течение последних суток авиация Вооруженных Сил Украины нанесла удары по 12 различным районам, где размещались военные подразделения, боевая техника, склады боеприпасов и зенитно-ракетные комплексы противника.

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