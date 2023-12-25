Румынию за день всколыхнули два сильных землетрясения

За день в Румынии произошли два землетрясения магнитудой 4,2 и 3,7.

Источник фото: Укринформ

В воскресенье, 24 декабря, Румыния испытала землетрясения силой 4,2 и 3,7 балла по шкале Рихтера, которые зафиксировали утром и вечером, соответственно. Эту информацию обнародовал румынский национальный научно-исследовательский институт физики Земли (INFP).

Первое землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло около 8:00 по местному времени в сейсмической зоне Вранча. Эпицентр толчка находился на глубине почти 100 километров под землей. INFP подтверждает, что перед этим зафиксировали еще два меньших толчка - 2,7 и 2,8 балла.

Главный центр специального контроля Украины сообщил, что последствия этих землетрясений могли быть ощутимы в Украине. По оценкам украинских специалистов, сотрясения могли почувствовать отдельные лица в спокойном состоянии внутри зданий, особенно на верхних этажах. Отмечается, что землетрясения не представляли угрозы для населения, и не привели к материальным разрушениям.

Последнее значительное землетрясение в районе гор Вранча зафиксировали 4 декабря 2023 года, магнитудой 4,6. Второе землетрясение магнитудой 3,7 произошло 24 декабря примерно в 17:30 по местному времени в сейсмической зоне Вранча. Оба эти землетрясения не привели к материальному ущербу или угрозе жизни людей.

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