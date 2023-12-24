У Румунії стався сильний землетрус в 4,2 бали

Землетрус стався у Вранчанській сейсмічній зоні, його поштовхи були відчутні за 100 км.

Джерело фото: life.kyiv24.news

У Румунії, в неділю, 24 грудня, о 08:06 за місцевим часом, стався сильний землетрус магнітудою 4,2 на глибині 96,8 км. Про це повідомляє румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP).

Землетрус зафіксували у Вранчанській сейсмічній зоні, точніше – у Вранчі, на глибині 96,8 км. Поштовхи стихії відчувалися неподалік від таких населених пунктів: 35 км на північ від Фочани, 59 км на північ від Бузеу, 76 км на схід від Сфанту-Георге, 87 км на схід від Брашова, 95 км на південний схід від Барлада, 98 км на північний схід від Плоєшть та 99 км на південь від Бакеу.

Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

Джерело фото: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

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