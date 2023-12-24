Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд не надав відповіді на інформаційний запит стосовно судової справи, бо не працював Реєстр, - Верховний Суд виснував, чи є це поважною причиною

Тимчасове призупинення публічного доступу до Реєстру і сервісів не є обставиною непереборної сили, оскільки суд має доступ до справи у паперовому вигляді, а тому може надати позивачу запитувані ним відомості без звернення до вказаних Реєстру та сервісів, - КАС ВС відмовив райсуду в задоволенні касаційної скарги.

Підозрюваний склав заповіт на користь усіх суддів суду, щоб завадити розгляду клопотання про продовження строку розслідування

Збори суддів у відповідь звернулися у Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання у здійснення правосуддя.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

Верховна Рада схвалила законопроект, який запроваджує «подвійну» підвідомчість деяких публічно-правових спорів

Одна справа зможе потрапити на розгляд і в адміністративному, і в судовому порядку, - Верховна Рада прийняла за основу зміни, пов’язані із законом про адмінпроцедуру.

На крісла суддів Верховного Суду та Вищого антикорсуду зможуть претендувати чинні члени ВРП та ВККС

Спочатку пропонувалося, щоб діючі члени Вищої ради правосуддя та ВККС не могли претендувати на посади суддів, однак у парламенті вирішили інакше.

  1. У світі

У Румунії стався сильний землетрус в 4,2 бали

16:39, 24 грудня 2023
Землетрус стався у Вранчанській сейсмічній зоні, його поштовхи були відчутні за 100 км.
У Румунії стався сильний землетрус в 4,2 бали
Джерело фото: life.kyiv24.news
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Румунії, в неділю, 24 грудня, о 08:06 за місцевим часом, стався сильний землетрус магнітудою 4,2 на глибині 96,8 км.  Про це повідомляє румунський Національний науково-дослідний інститут фізики Землі (INCDFP).

Землетрус зафіксували у Вранчанській сейсмічній зоні, точніше – у Вранчі, на глибині 96,8 км. Поштовхи стихії відчувалися неподалік від таких населених пунктів: 35 км на північ від Фочани, 59 км на північ від Бузеу, 76 км на схід від Сфанту-Георге, 87 км на схід від Брашова, 95 км на південний схід від Барлада, 98 км на північний схід від Плоєшть та 99 км на південь від Бакеу.

Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

Джерело фото: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео